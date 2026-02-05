Скидки
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
21:30 Мск
Жулин рассказал, какой результат будет успешным для Гуменника и Петросян на ОИ-2026

Жулин рассказал, какой результат будет успешным для Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением о медальных перспективах российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– На ваш взгляд, какое место станет успехом для Петросян и Гуменника?
– Я буду вполне доволен, если они будут в тройке лучших.

– А какой результат, напротив, будет провалом?
– Про провал говорить не будем, предсказывать здесь не надо.

– Надеетесь ли вы на честное судейство на Олимпиаде?
– Без понятия. Тут – без комментариев, – приводит слова Жулина «Спорт день за днём».

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

