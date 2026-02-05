Олимпийская чемпионка Медведева оценила шансы Коростелёва и Непряевой на медали ОИ-2026

Чемпионка Олимпиады-2006 в эстафете российская лыжница Евгения Медведева (Арбузова) поделилась ожиданиями от выступлений соотечественников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Милане.

— В каких гонках у Коростелёва и Дарьи Непряевой вы видите шансы на успешное выступление?

— Прежде всего в дистанционных гонках. Здесь шансов у наших ребят действительно побольше. Будем болеть за них и мысленно посылать все свои силы, чтобы эмоционально им было полегче.

— Можем в этих гонках надеяться на медаль?

— Приведу свой пример: когда стартовала в дуатлоне, была уверенность в себе, я была в потрясающей форме, но не могу сказать, что тренеры рассчитывали на медаль в первой гонке. И тем не менее получилось. Конечно, ребятам нужно настраиваться. Они всё это понимают. К тому же за плечами уже есть этапы Кубка мира.

Да, они начали международный сезон только с Давоса. Может быть, это не так много, однако надо учитывать, что последние годы Савелий и Даша тренировались рядом с сильнейшими лыжниками не только нашей страны, но и мира. Это и Большунов, и Денис Спицов, и Алексей Червоткин, и Александр Терентьев. И, естественно, тренируясь рядом с такими мастерами, Савелий перенимал этот опыт. Думаю, что он впитывал всё это как губка. За эти годы он очень вырос в результатах. Так что будем надеяться и верить, что ребята покажут лучшие результаты. У Савелия на это шансов побольше. Думаю, что всё получится, — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».