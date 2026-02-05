Эмильен Жаклен пробежит все гонки Олимпиады-2026 с серьгой легендарного Марко Пантани

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен сообщил, что будет выступать на Олимпиаде-2026 с серьгой своего кумира – легендарного итальянского велогонщика Марко Пантани. Аксессуар биатлонисту на время отдала семья погибшего ещё в 2004 году Пантани.

«Я годами мечтал об этих Олимпийских играх в Италии. Италия – родина части моих предков, но, что важнее, это страна Марко Пантани.

Именно Марко вдохновил меня заняться спортом. Его смелость, его характер, его одиночные отрывы – всё это меня восхищало. Я хотел быть как он. Не просто выигрывать гонки, а испытывать и дарить эмоции, совершать зрелищные камбэки, быть смелым. Это видение спорта со мной с пяти лет, и даже сегодня мне трудно представлять его иначе.

14 февраля (дата смерти Пантани. – Прим. «Чемпионата») для меня никогда не было Днём святого Валентина. Для меня это трагическая дата, ставшая символичной.

В течение этих двух недель Олимпийских игр я буду носить серьгу Марко. Её мне одолжила его семья, чтобы я мог выступать с ней здесь, в Италии. Через эту серьгу, этот аксессуар, который делал его таким уникальным, во мне отзывается не только Марко, но и целая философия соревнований: смелость, отвага, мужество атаковать, когда никто не осмеливается.

Это мой способ отдать ему дань уважения, сказать спасибо, показать, что его наследие живо, что его история дала детям вкус к спорту, желание превзойти себя, рискнуть, идти против всех невзгод, выступать, оставаясь собой. Даже для ребёнка из Веркора, на беговых лыжах.

Спасибо Тонине Пантани, Паоло Пантани и Серджио Пьюметто за то, что позволили маленькому Эмильену осуществить свою мечту: бежать в Италии на Олимпийских играх, с Марко рядом со мной», — написал Жаклен на своей странице в соцсети.