ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Российские саночники Репилов и Олесик провели первые тренировки на олимпийской трассе
Комментарии

Российские саночники Павел Репилов и Дарья Олесик провели первые тренировочные заезды на трассе Олимпийских игр – 2026 в Италии. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.

Мужчины-одиночники провели свои первые тренировки 4 и 5 февраля. Заключительная планируется на завтра, 6 февраля.

В первом тренировочном заезде Репилов стал 10-м с отставанием от лидера на 0,593, во втором – 12-м (+0,609), в третьем – 17-м (+0,871), в четвёртом – 16-м (+0,670).

Женщины начали свои тренировочные сессии на день позднее. Сегодня, 5 февраля, они сделали два тренировочных заезда. В первом Олесик стала 12-й с отставанием от лидера на 0,391, во втором – 11-й (+0,367).

Основной турнир у мужчин-одиночников на Олимпиаде пройдёт с 7 по 8 февраля, у женщин — с 9-го по 10-е.

