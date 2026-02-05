Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов назвал свои любимые олимпийские виды спорта.

«Особенно люблю хаф-пайп, где ребята на рампе показывают невероятные трюки. Если бы я не занимался шорт-треком, пошёл бы туда. Конечно, буду следить за фигурным катанием, иначе моя партнёрша по «Ледниковому периоду» Таня Волосожар мне не простит (смеётся). А если серьёзно, буду болеть и за Петра Гуменника, и за Аделию Петросян. Обязательно посмотрю за Савелием Коростелёвым и Дарьей Непряевой в лыжных гонках. Повторюсь – у меня нет такого, что, если не допустили до отбора, надо обидеться и принципиально отказаться следить за Олимпийскими играми. Надо смотреть и болеть за наших!» – приводит слова Елистратова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.