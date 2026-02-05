Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 5 февраля 2026 года

Сегодня, 5 февраля, продолжились соревнования группового этапа Олимпийских игр – 2026 по кёрлингу в миксте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.
Олимпиада-2026. Кёрлинг. Микст. Групповой этап
2-й тур:
Великобритания – Эстония – 10:5;
Чехия – Швеция – 4:7;
Норвегия – США – 6:8;
Южная Корея – Италия – 4:8.
3-й тур:
США – Швейцария – 7:4;
Норвегия – Канада – 3:6.
4-й тур:
Канада – Италия – 7:2;
Швейцария – Южная Корея – 8:5;
Эстония – Швеция – 7:5;
Чехия – Великобритания – 7:8.
Официальная церемония открытия Олимпиады-2026 состоится завтра, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск. Россия представлена на Играх 13 спортсменами, которые выступают в нейтральном статусе.