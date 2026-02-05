Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 5 февраля 2026 года

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 5 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, продолжились соревнования группового этапа Олимпийских игр – 2026 по кёрлингу в миксте. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Кёрлинг. Микст. Групповой этап

2-й тур:
Великобритания – Эстония – 10:5;
Чехия – Швеция – 4:7;
Норвегия – США – 6:8;
Южная Корея – Италия – 4:8.

3-й тур:
США – Швейцария – 7:4;
Норвегия – Канада – 3:6.

4-й тур:
Канада – Италия – 7:2;
Швейцария – Южная Корея – 8:5;
Эстония – Швеция – 7:5;
Чехия – Великобритания – 7:8.

Официальная церемония открытия Олимпиады-2026 состоится завтра, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск. Россия представлена на Играх 13 спортсменами, которые выступают в нейтральном статусе.

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android