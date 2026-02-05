Скидки
Фуркад назвал биатлониста, которого «нельзя списывать со счетов» в борьбе за медали ОИ

Фуркад назвал биатлониста, которого «нельзя списывать со счетов» в борьбе за медали ОИ
Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад ответил, можно ли считать Кентена Фийона Майе одним из претендентов на медали Олимпиады-2026 в Италии.

«Его Игры в Пекине были невероятными. Играми всей жизни. Это то, что оставило след в его карьере, что впоследствии давило на него. Последние два года мы видим, что он находится в такой динамике, когда вновь обретает немного уверенности, вновь получает удовольствие от этого вида спорта. На трассе, которая ему хорошо подходит, он входит в число спортсменов, которых ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Он выглядит как достаточно сильная фигура, на которую французы могут рассчитывать.

С Эриком [Перро], Эмильеном [Жакленом], Кентеном и Фабьеном [Клодом] у нас есть всё, чтобы создать исключительную эстафетную команду», — приводит слова Фуркада Ski-Nordique.

Напомним, на Играх-2022 в Пекине Фийон Майе взял пять медалей – два золота (в индивидуальной гонке и пасьюте) и три серебра (в спринте и эстафетах).

