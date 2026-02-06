Австрийский горнолыжник разбил лицо в кровь на тренировке перед Олимпиадой-2026

Призёр этапов Кубка мира, 34-летний австрийский горнолыжник Даниэль Хеметсбергер разбил лицо в кровь после падения на тренировке перед стартом Олимпийских игр – 2026 в Милане (Италия). Инцидент произошёл в четверг, 5 февраля.

Во время скоростного спуска (профильная дисциплина Хеметсбергера) австрийский спортсмен не смог удержаться и резко свернул в сторону страховочных сеток. Когда Хеметсбергер врезался в ограждение передней частью тела, с него слетел шлем. Спортсмен сам смог подняться на ноги, его нос и рот были окровавлены. Судя по фотографии и данным The Sun, Даниэль даже потерял несколько зубов.

«У меня всё относительно хорошо. Слава богу, я не потерял сознание, я всё помню. Это хорошо, потому что удар был очень сильным. Я ударился о внешние ворота прямо лицом. Хорошо то, что я всё равно не порву правую переднюю крестообразную связку, потому что её там уже нет», — позднее прокомментировал инцидент Хеметсбергер на странице в соцсети Олимпийского комитета Австрии.