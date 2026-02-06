Японский сноубордист Хирото Огивара выиграл квалификацию в биг-эйре на Олимпиаде-2026
Двукратный победитель X Games японский сноубордист Хирото Огивара выиграл квалификацию в дисциплине «биг-эйр» на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Судьи оценили его попытки в 178,5 балла. В финал соревнований в общей сложности прошли 12 спортсменов.
Олимпиада-2026. Сноуборд. Дисциплина «биг-эйр». Квалификация. Мужчины:
- Хирото Огивара (Япония) – 178,5 балла.
- Ян Маттеоли (Италия) – 174,5.
- Кира Кимура (Япония) – 173,25.
- Су Имин (Китай) – 172,75.
- Таига Хасэгава (Япония) – 172,25.
- Франсис Жобен (Канада) – 170,75.
- Лайон Фаррелл (Новая Зеландия) – 170.
- Рокко Джеймисон (Новая Зеландия) – 168,25.
- Оливер Мартин (США) – 167,5.
- Риёма Кимата (Япония) – 164,75.
- Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 164.
- Валентино Гусели (Австралия) – 163.
Финал у мужчин в дисциплине «биг-эйр» состоится 7 февраля.
