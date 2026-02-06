Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Швеция — Великобритания
12:05 Мск
Сноуборд на Олимпиаде 2026, мужчины, биг-эйр: результаты квалификации

Японский сноубордист Хирото Огивара выиграл квалификацию в биг-эйре на Олимпиаде-2026
Комментарии

Двукратный победитель X Games японский сноубордист Хирото Огивара выиграл квалификацию в дисциплине «биг-эйр» на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Судьи оценили его попытки в 178,5 балла. В финал соревнований в общей сложности прошли 12 спортсменов.

Олимпиада-2026. Сноуборд. Дисциплина «биг-эйр». Квалификация. Мужчины:

  1. Хирото Огивара (Япония) – 178,5 балла.
  2. Ян Маттеоли (Италия) – 174,5.
  3. Кира Кимура (Япония) – 173,25.
  4. Су Имин (Китай) – 172,75.
  5. Таига Хасэгава (Япония) – 172,25.
  6. Франсис Жобен (Канада) – 170,75.
  7. Лайон Фаррелл (Новая Зеландия) – 170.
  8. Рокко Джеймисон (Новая Зеландия) – 168,25.
  9. Оливер Мартин (США) – 167,5.
  10. Риёма Кимата (Япония) – 164,75.
  11. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 164.
  12. Валентино Гусели (Австралия) – 163.

Финал у мужчин в дисциплине «биг-эйр» состоится 7 февраля.

Полный гайд по Олимпийским играм — 2026: состав сборной России, расписание, медали
