Японский сноубордист Хирото Огивара выиграл квалификацию в биг-эйре на Олимпиаде-2026

Двукратный победитель X Games японский сноубордист Хирото Огивара выиграл квалификацию в дисциплине «биг-эйр» на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия). Судьи оценили его попытки в 178,5 балла. В финал соревнований в общей сложности прошли 12 спортсменов.

Олимпиада-2026. Сноуборд. Дисциплина «биг-эйр». Квалификация. Мужчины:

Хирото Огивара (Япония) – 178,5 балла. Ян Маттеоли (Италия) – 174,5. Кира Кимура (Япония) – 173,25. Су Имин (Китай) – 172,75. Таига Хасэгава (Япония) – 172,25. Франсис Жобен (Канада) – 170,75. Лайон Фаррелл (Новая Зеландия) – 170. Рокко Джеймисон (Новая Зеландия) – 168,25. Оливер Мартин (США) – 167,5. Риёма Кимата (Япония) – 164,75. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 164. Валентино Гусели (Австралия) – 163.

Финал у мужчин в дисциплине «биг-эйр» состоится 7 февраля.