ОИ-2026. Кёрлинг. Швеция — Великобритания
12:05 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги второго дня

Комментарии

5 февраля 2026 года прошёл второй день соревновательной программы зимних Олимпийских игр – 2026 в Италии. Медалей в его рамках разыграно не было. «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами прошедших соревнований.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Результаты на 5 февраля

Хоккей. Групповой этап. Женщины
Швеция — Германия – 4:1.
Италия — Франция – 4:1.
США — Чехия – 5:1.

Кёрлинг. Микст. Групповой этап
2-й тур:
Великобритания – Эстония – 10:5;
Чехия – Швеция – 4:7;
Норвегия – США – 6:8;
Южная Корея – Италия – 4:8.

3-й тур:
США – Швейцария – 7:4;
Норвегия – Канада – 3:6.

4-й тур:
Канада – Италия – 7:2;
Швейцария – Южная Корея – 8:5;
Эстония – Швеция – 7:5;
Чехия – Великобритания – 7:8.

Сноуборд. Дисциплина «биг-эйр». Квалификация. Мужчины:

  1. Хирото Огивара (Япония) – 178,5 балла.
  2. Ян Маттеоли (Италия) – 174,5.
  3. Кира Кимура (Япония) – 173,25.
  4. Су Имин (Китай) – 172,75.
  5. Таига Хасэгава (Япония) – 172,25.
  6. Франсис Жобен (Канада) – 170,75.
  7. Лайон Фаррелл (Новая Зеландия) – 170.
  8. Рокко Джеймисон (Новая Зеландия) – 168,25.
  9. Оливер Мартин (США) – 167,5.
  10. Риёма Кимата (Япония) – 164,75.
  11. Дэйн Мензис (Новая Зеландия) – 164.
  12. Валентино Гусели (Австралия) – 163.
Календарь Олимпиады-2026 в Милане
