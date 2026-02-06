Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги второго дня

5 февраля 2026 года прошёл второй день соревновательной программы зимних Олимпийских игр – 2026 в Италии. Медалей в его рамках разыграно не было. «Чемпионат» предлагает ознакомиться результатами прошедших соревнований.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Результаты на 5 февраля

Хоккей. Групповой этап. Женщины

Швеция — Германия – 4:1.

Италия — Франция – 4:1.

США — Чехия – 5:1.

Кёрлинг. Микст. Групповой этап

2-й тур:

Великобритания – Эстония – 10:5;

Чехия – Швеция – 4:7;

Норвегия – США – 6:8;

Южная Корея – Италия – 4:8.

3-й тур:

США – Швейцария – 7:4;

Норвегия – Канада – 3:6.

4-й тур:

Канада – Италия – 7:2;

Швейцария – Южная Корея – 8:5;

Эстония – Швеция – 7:5;

Чехия – Великобритания – 7:8.

Сноуборд. Дисциплина «биг-эйр». Квалификация. Мужчины: