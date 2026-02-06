Церемония открытия ОИ-2026: будет ли участвовать сборная России, почему нет россиян

Сегодня, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо состоится официальная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр – 2026. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Однако парады спортсменов пройдут сразу в нескольких городах: и в Кортина-д’Ампеццо, и в Предаццо, и в Ливиньо. Это сделано для удобства спортсменов, которые из-за плотного календаря не смогут присутствовать в столице моды.

На Олимпиады-2026 выступят 13 российских спортсменов в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) – без флага, гимна и символов страны. Согласно официальной позиции Международного олимпийского комитета (МОК), они не приглашены на официальную церемонию открытия в качестве участников, однако организация не запрещает российским спортсменам смотреть шоу в качестве зрителей.