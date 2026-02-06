Скидки
«Они вообще ошалели, что ли?» Тарасова — о словах главы ВАДА про Тутберидзе

Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, который заявил, что не чувствует себя комфортно из-за присутствия тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе на Олимпийских играх в Милане (Италия).

— Глава ВАДА заявил, что ему не очень приятно из‑за присутствия Тутберидзе на Олимпийских играх. Что думаете об этом высказывании?
— Они вообще что, ошалели, что ли? Или одурели? Это кто ему так разрешил высказываться? Нравится или не нравится. Нравится, не нравится — спи, моя красавица. Ведущий тренер в мире, им не нравится, что она присутствует. Посмотрите‑ка на них. Им надо немножко подсобраться и понимать, что они могут говорить, а что не могут. И знать, какие результаты мирового значения у этого тренера, а их мы не помним даже, как звать, — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Этери Тутберидзе находится на Олимпиаде вместе с командой Грузии.

Зимние Олимпийские игры проходят в Италии, в Милане и Кортина-д’Ампеццо, с 6 по 22 февраля. Россияне выступят на Играх под нейтральным флагом и в очень ограниченном составе. Приглашения на турнир получили лишь 13 спортсменов.


