Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт третий соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 6 февраля (время — московское):

Фигурное катание

11:55. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец.

13:35. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа.

15:35. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.

Кёрлинг

12:05. Микст. 5-й тур. Швеция — Великобритания.

12:05. Микст. 5-й тур. Италия — Швейцария.

12:05. Микст. 5-й тур. США — Канада.

16:35. Микст. 6-й тур. Чехия — США.

16:35. Микст. 6-й тур. Эстония — Италия.

16:35. Микст. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания.

16:35. Микст. 6-й тур. Швеция — Норвегия.