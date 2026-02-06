Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт третий соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 6 февраля (время — московское):
Фигурное катание
11:55. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец.
13:35. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа.
15:35. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.
Кёрлинг
12:05. Микст. 5-й тур. Швеция — Великобритания.
12:05. Микст. 5-й тур. Италия — Швейцария.
12:05. Микст. 5-й тур. США — Канада.
16:35. Микст. 6-й тур. Чехия — США.
16:35. Микст. 6-й тур. Эстония — Италия.
16:35. Микст. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания.
16:35. Микст. 6-й тур. Швеция — Норвегия.