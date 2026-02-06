Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026 в Милане – расписание соревнований на 6 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 6 февраля
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт третий соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 6 февраля (время — московское):

Фигурное катание

11:55. Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец.
13:35. Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа.
15:35. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.

Кёрлинг

12:05. Микст. 5-й тур. Швеция — Великобритания.
12:05. Микст. 5-й тур. Италия — Швейцария.
12:05. Микст. 5-й тур. США — Канада.
16:35. Микст. 6-й тур. Чехия — США.
16:35. Микст. 6-й тур. Эстония — Италия.
16:35. Микст. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания.
16:35. Микст. 6-й тур. Швеция — Норвегия.

Календарь Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android