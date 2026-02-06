Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду — где смотреть
Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Соревновательный день начнётся с выступления танцоров на льду. Начало — в 11:55 мск.
Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.
Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Танцы на льду. Старт-лист:
- Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай).
- София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша).
- Утана Ёсида/Масая Морита (Япония).
- Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция).
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея).
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия).
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).
