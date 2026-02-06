Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, ритм-танец

Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду — где смотреть
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Соревновательный день начнётся с выступления танцоров на льду. Начало — в 11:55 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2026, пятница. 11:55 МСК
Не началось

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Танцы на льду. Старт-лист:

  1. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай).
  2. София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша).
  3. Утана Ёсида/Масая Морита (Япония).
  4. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция).
  5. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея).
  6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия).
  7. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).
  8. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия).
  9. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США).
  10. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).
Календарь Олимпийских игр - 2026
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
