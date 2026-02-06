Губерниев — о словах главы ВАДА про Тутберидзе: пусть засунет своё мнение себе в жопу

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки о присутствии тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Милане.

– Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу. Георгий Данелия в своём фильме [«Мимино»] давно всё рассказал.

Самое интересное, что мнение Баньки никто не спрашивает. Он чиновник, и пусть засунет своё мнение себе в жопу. Потому что если нет никаких претензий к Тутберидзе, она может спокойно находиться там, где считает нужным. Они слишком много стали на себя брать. «Если вы спросите меня, приятно или нет» – не оперируют такими категориями как «приятно» или «неприятно».

– Мнение главы ВАДА может трансформироваться в мнение организации.

– Любой человек, который сейчас против возвращения России, испытывает при появлении наших неприятные эмоции. И что теперь? Конечно, это определённое давление. Но караван идёт дальше. Вот и всё, – приводит слова Губерниева «Матч ТВ».