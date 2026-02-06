Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: знаменосцы всех сборных, полный список

Сегодня, 6 февраля, в Италии состоится церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным списком знаменосцев всех сборных.

Албания

Лара Кольтури (горные лыжи).

Денни Джепа (горные лыжи).

Андорра

Жоан Верду Санчес (горные лыжи).

Канде Морено Бесерра (горные лыжи).

Иринеу Эстеве (беговые лыжи).

Аргентина

Франческа Баруцци (горные лыжи).

Франко Даль Фарра (лыжные гонки).

Армения

Карина Акопова (фигурное катание).

Никита Рахманин (фигурное катание).

Австралия

Мэтт Грэм (фристайл на лыжах).

Джакара Энтони (фристайл на лыжах).

Австрия

Анна Гассер (сноуборд).

Бенджамин Карл (сноуборд).

Азербайджан

Анастасия Алина Папатома Параскевайду (горные лыжи).

Владимир Литвинцев (фигурное катание).

Бельгия

Ханне Десмет (конькобежный спорт).

Максимилиан Дрион (лыжный альпинизм).

Бенин

Натан Чибозо (горные лыжи).

Боливия

Тимо Юхани Грёнлунд (лыжные гонки).

Босния и Герцеговина

Эльведина Музаферия (горные лыжи).

Марко Шливич (горные лыжи).

Бразилия

Лукас Пинейро Браатен (горные лыжи).

Николь Сильвейра (скелетон).

Болгария

Александра Фейгин (фигурное катание).

Владимир Илиев (биатлон).

Канада

Микаэль Кингсбери (фристайл на лыжах).

Мариэль Томпсон (фристайл).

Чили

Матильда Швенке (горные лыжи).

Себастьян Эндрестад (лыжные гонки).

Китайский Тайбэй

Лин Син-Жун (бобслей).

Ли Ю-Сян (фигурное катание).

Колумбия

Фредрик Фодстад (лыжные гонки).

Хорватия

Валентина Ашич (конькобежный спорт).

Матия Легович (биатлон).

Кипр

Андреа Лоизиду (горные лыжи).

Янно Куюмджян (горные лыжи).

Чехия

Луция Харватова (биатлон).

Давид Пастрняк (хоккей).

Дания

Дениз Дюпон (кёрлинг).

Йеспер Йенсен (хоккей).

Эквадор

Клаус Юнгблут Родригес (лыжные гонки).

Эритрея

Шеннон Абеда (горные лыжи).

Эстония

Йоханна Талихарм (биатлон).

Мартен Лиив (конькобежный спорт).

Финляндия

Криста Пярмякоски (лыжные гонки).

Микко Лехтонен (хоккей).

Франция

Клеман Ноэль (горные лыжи).

Хлоя Треспеух (сноуборд).

Грузия

Диана Дэвис (фигурное катание).

Лука Берулава (фигурное катание).

Германия

Леон Драйзайтль (хоккей).

Катарина Шмид (прыжки с трамплина).

Великобритания

Брэд Холл (бобслей).

Лайла Фир (фигурное катание).

Греция

Александрос Гиннис (горные лыжи).

Гвинея-Бисау

Уинстон Танг (горнолыжный спорт).

Гаити

Стивенсон Саварт (лыжные гонки).

Гонконг, Китай

Элоиза Юн Ши Кинг (горные лыжи).

Цз Фун Квок (конькобежный спорт).

Венгрия

Мая Сомоди (шорт-трек).

Бенце Ногради (шорт-трек).

Исландия

Элин Ван Пелт (горные лыжи).

Йон Эрик Сигурдссон (горнолыжный спорт).

Индия

Ариф Мохаммад Хан (горные лыжи).

Ирландия

Анабель Зурбай (горные лыжи).

Томас Мэлони Вестгард (лыжные гонки).

Иран

Самане Бейрами Бахер (лыжные гонки).

Даньял Саве Шемшаки (лыжные гонки).

Израиль

Мария Сенюк (фигурное катание).

Джаред Файрстоун (скелетон).

Италия

Арианна Фонтана (шорт-трек).

Федерико Пеллегрино (лыжные гонки).

Федерика Бриньоне (горные лыжи).

Амос Мосанер (кёрлинг).

Ямайка

Мика Мур (бобслей).

Анри Риверс IV (горнолыжный спорт).

Япония

Морисигэ Ватару (конькобежный спорт).

Томита Сена (сноуборд).

Казахстан

Денис Никиша (шорт-трек).

Аяулым Амренова (фристайл могул).

Кения

Сабрина Симадер (горные лыжи).

Исса Гачингири Лаборде Дит Пере (горные лыжи).

Косово

Киана Крызиу (горные лыжи).

Дрин Кокай (горные лыжи).

Кыргызстан

Артур Сапарбеков (лыжные гонки).

Латвия

Дженифера Германе (горные лыжи).

Каспарс Даугавиньш (хоккей).

Ливан

Андреа Эли Антуан эль Хайек (горные лыжи).

Лихтенштейн

Мартин Кранц (бобслей).

Литва

Эллисон Рид (фигурное катание).

Саулюс Амбрулевичюс (фигурное катание).

Люксембург

Матье Ош (горные лыжи).

Мадагаскар

Миалитьяна Клерк (горные лыжи).

Матье Гравье (горные лыжи).

Малайзия

Арувин Салеххуддин (горные лыжи).

Мальта

Дженни Аксиса Эриксен (беговые лыжи).

Мексика

Донован Каррильо (фигурное катание).

Сара Шлепер (горные лыжи).

Монголия

Ариунтунгалаг Энхбаяр (лыжные гонки).

Ариунбат Альтанзул (горнолыжный спорт).

Черногория

Бранислав Пекович (горные лыжи).

Марокко

Пьетро Транчина (горные лыжи).

Нидерланды

Йенс ван Воут (шорт-трек).

Кимберли Бос (скелетон).

Нигерия

Самуэль Удуиговме Икпефан (лыжные гонки).

Северная Македония

Яна Атанасовска (горные лыжи).

Ставре Яда (лыжные гонки).

Норвегия

Кайса Викхофф Ли (горные лыжи).

Педер Конгшауг (конькобежный спорт).

Пакистан

Мухаммад Карим (горные лыжи).

Китайская Народная Республика

Нин Чжунъянь (конькобежный спорт).

Чжан Чутун (шорт-трек).

Филиппины

Таллула Прулькс (горные лыжи).

Фрэнсис Чеккарелли (горные лыжи).

Польша

Камиль Стох (прыжки с трамплина).

Наталья Червонка (конькобежный спорт).

Португалия

Ванина Герийо (горные лыжи).

Хосе Кабека (лыжные гонки).

Пуэрто-Рико

Келли Делка (скелетон).

Республика Корея

Ча Джунхван (фигурное катание).

Пак Джи У (конькобежный спорт).

Молдова

Елизавета Глусович (лыжные гонки).

Джулиан Лучин (лыжные гонки).

Румыния

Александру Штефанеску (горные лыжи).

Даниэла Тот (прыжки с трамплина).

Юлия Заутер (фигурное катание).

Ката Мандель (сноуборд).

Михай Тентеа (бобслей).

Пол Пепене (лыжные гонки).

Сан-Марино

Рафаэль Мини (горные лыжи).

Саудовская Аравия

Ракан Алиреза (лыжные гонки).

Сербия

Аня Илич (лыжные гонки).

Милош Милосавлевич (лыжные гонки).

Сингапур

Файз Баша Мунвар Баша (горные лыжи).

Словакия

Виктория Чернянская (бобслей).

Томаш Татар (хоккей).

Словения

Домен Превк (прыжки с трамплина).

Ника Превц (прыжки с трамплина).

ЮАР

Мэтью Смит (лыжные гонки).

Николь Бургер (скелет).

Испания

Оливия Смарт (фигурное катание).

Квим Саларич (горнолыжный спорт).

Швеция

Сара Гектор (горнолыжный спорт).

Вальтер Валльберг (фристайл на лыжах).

Швейцария

Нино Нидеррайтер (хоккей).

Фанни Смит (фристайл на лыжах).

Таиланд

Карен Чанлаунг (лыжные гонки).

Марк Чанлаунг (лыжные гонки).

Тринидад и Тобаго

Эмма Гатклифф (горнолыжный спорт).

Никил Аллейн (альпийский горнолыжный спорт).

Турция

Ирем Дурсун (лыжные гонки).

Фуркан Акар (конькобежный спорт).

Украина

Елизавета Сидорко (конькобежный спорт).

Владислав Гераськевич (скелетон).

ОАЭ

Алекс Астридж (горные лыжи).

Пиера Хадсон (горные лыжи).

США

Фрэнк Дель Дука (бобслей).

Эрин Джексон (конькобежный спорт).

Уругвай

Николас Пироцци Майер (горные лыжи).

Узбекистан

Даниил Эйбог (конькобежный спорт).

Венесуэла

Николя Клаво-Лавиолетт (беговые лыжи).