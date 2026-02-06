Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, пары — где смотреть
Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). С короткими программами выступят спортивные пары. Начало — в 13:35 мск.
Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.
Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Спортивные пары. Старт-лист:
- Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай).
- Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция).
- Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша).
- Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада).
- Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания).
- Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).
- Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).
Материалы по теме
Комментарии