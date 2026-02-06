Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, пары — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, короткая программа

Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, пары — где смотреть
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). С короткими программами выступят спортивные пары. Начало — в 13:35 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 13:35 МСК
Не началось

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Спортивные пары. Старт-лист:

  1. Суй Вэньцзин/Хань Цун (Китай).
  2. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция).
  3. Юлия Щетинина/Михал Возняк (Польша).
  4. Лиа Перейра/Треннт Мишо (Канада).
  5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания).
  6. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).
  7. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).
  8. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
  9. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).
Календарь Олимпийских игр
Комментарии
