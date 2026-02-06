Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
16:40 Мск
Олимпиада 2026

«Я не знаю, как это работает». Американская журналистка — о биде в Олимпийской деревне

«Я не знаю, как это работает». Американская журналистка — о биде в Олимпийской деревне
Американская журналистка Алисия Льюис, работающая на Олимпийских играх 2026 года в Милане, поделилась впечатлениями от посещения мест размещения спортсменов. Особенное внимание в видео, опубликованном в TikTok, корреспондент уделила установленным в номерах биде.

«Я не знаю, как это это работает. Вода течёт. Я не эксперт по биде. Хоть бы я знала...» — сказала Льюис.

Также на обнаруженный в номере биде в своих социальных сетях отреагировала хоккеистка сборной США Тейлор Хайзе: «Я до сих пор не понимаю, зачем они его туда поставили, но ладно».

Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля. Сегодня, 6 февраля, состоится церемония открытия Олимпиады.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
