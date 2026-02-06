Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, женщины — где смотреть
Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). С короткими программами выступят женщины в одиночном катании. Начало — в 15:35 мск.
Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.
Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Женщины. Старт-лист:
- Чжан Жуйян (Китай).
- Кристен Спурс (Великобритания).
- Екатерина Куракова (Польша).
- Син Чжи А (Южная Корея).
- Лорин Шильд (Франция).
- Маделин Скизас (Канада).
- Лара Наки Гутманн (Италия).
- Анастасия Губанова (Грузия).
- Алиса Лью (США).
- Каори Сакамото (Япония).
