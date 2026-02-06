Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, женщины — где смотреть

Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). С короткими программами выступят женщины в одиночном катании. Начало — в 15:35 мск.

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Женщины. Старт-лист: