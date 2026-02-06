Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, короткая программа

Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, женщины — где смотреть
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). С короткими программами выступят женщины в одиночном катании. Начало — в 15:35 мск.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 15:35 МСК
Не началось

Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры 2026, фигурное катание, 6 февраля. Женщины. Старт-лист:

  1. Чжан Жуйян (Китай).
  2. Кристен Спурс (Великобритания).
  3. Екатерина Куракова (Польша).
  4. Син Чжи А (Южная Корея).
  5. Лорин Шильд (Франция).
  6. Маделин Скизас (Канада).
  7. Лара Наки Гутманн (Италия).
  8. Анастасия Губанова (Грузия).
  9. Алиса Лью (США).
  10. Каори Сакамото (Япония).
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android