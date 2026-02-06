Скидки
Гончаренко оценила шансы Петросян и Гуменника на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила шансы россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Шансы Петросян и Гуменника высоко оцениваю. Обстановка не из простых, но как и на любых соревнованиях высочайшего уровня. Просто никому не бывает. Вижу наших ребят в числе лидеров. Хочется им пожелать борьбы, стойкости духа и стремления к победам», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

