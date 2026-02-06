Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
16:40 Мск
Олимпиада 2026

«Вообще не помню те времена». Лью — о первом исполнении тройного акселя в карьере

Комментарии

Чемпионка мира 2025 года в женском одиночном катании американская фигуристка Алиса Лью призналась, что не помнит свои эмоции после первого в карьере исполнения тройного акселя на международных соревнованиях. Лью является самой молодой фигуристкой, которой это удалось в рамках официальных соревнований. Она выполнила элемент в возрасте 12 лет.

«Наверное, было приятно. Если честно, я вообще не помню те времена. Я видела записи — там я плакала и выглядела очень счастливой. Значит, наверное, была счастлива. Но тогда я не любила кататься — я не делала свои программы, не придумывала костюмы. Я просто выполняла указания», – приводит слова Лью Elle.

Малинин рискнёт личным золотом ради команды, а дочь Тутберидзе поборется за медаль?
