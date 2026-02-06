Скидки
Известны детали церемонии открытия Олимпиады-2026

Открытие церемонии зимних Олимпийских игр будет посвящено Милану как модной столице, в центре внимания будет дань уважения легендарному кутюрье Джорджо Армани, скончавшемуся в сентябре прошлого года в возрасте 91 года.

На церемонии появятся американская певица Мэрайя Кэри и итальянский тенор Андреа Бочелли. Выступление Мэрайи с песней на итальянском языке состоится на стадионе «Сан‑Сиро» в Милане. Бочелли исполнит Nessun Dorma Пуччини во время финальной эстафеты флага. Итальянско-тунисский рэпер Ghali исполнит песни на итальянском, французском и английском языках, а китайский пианист Лан Лан выступит с сольным номером. Об этом сообщает Variety.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

