Панжинский: не верю в то, что Клебо выиграет шесть золотых медалей

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский поделился мнением о медальных перспективах пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я не верю в то, что Клебо выиграет шесть золотых медалей. На чемпионате мира я тоже не ожидал, что он выиграет все гонки, но этот парень умеет удивлять, поэтому, почему бы и нет. На Олимпиаде будет самая нелюбимая его гонка – с раздельного старта на 10 км коньком, и в ней шансов будет немного», – приводит слова Панжинского ТАСС.

В сезоне-2025/2026 Йоханнес Клебо является лидером общего зачёта Кубка мира. На ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия) он выиграл шесть золотых наград из шести возможных. В его активе также серебро ОИ-2022 в мужской эстафете и бронза ОИ-2022 в разделке на 15 км классикой.