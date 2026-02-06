Скидки
Норвежец Эрик Вальнес может пропустить командный спринт на ОИ-2026 из-за болезни

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес не принимал участия в тренировках и не пришёл на пресс-конференцию в четверг, 5 февраля, из-за простуды. Об этом сообщает VG.

Вальнес заявлен в командный спринт на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Теперь его участие под вопросом. Помимо Эрика, в основной состав команды вошли Йоханнес Клебо, Оскар Опстад Вике и Харальд Амундсен. Резервным является Маттис Стенсхаген.

«Это, конечно, жаль. Это то, чего мы надеялись избежать. Приняли очень серьёзные меры предосторожности, но никогда не можем предотвратить это на 100%. Жаль, мне жаль за него», — приводит слова тренера сборной Норвегии Арильда Монсена VG.

Монсен также сообщил, что Вальнес занимается лёгкими тренировками, но ещё не прибыл в Олимпийскую деревню.

