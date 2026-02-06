Известен старт-лист на мужскую короткую программу командного турнира на Олимпиаде-2026
Завтра, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане (Италия) продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. Во второй день турнира с короткими программами выступят мужчины в одиночном катании.
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист. Мужчины:
- Эдвард Эпплби (Великобритания).
- Стивен Гоголев (Канада).
- Владимир Самойлов (Польша).
- Цзинь Боян (Китай).
- Джун Хван Ча (Южная Корея).
- Даниэль Грассль (Италия).
- Кевин Эймос (Франция).
- Ника Эгадзе (Грузия).
- Юма Кагияма (Япония).
- Илья Малинин (США).
Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.
