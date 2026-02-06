Известен старт-лист на мужскую короткую программу командного турнира на Олимпиаде-2026

Завтра, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх в Милане (Италия) продолжатся командные соревнования по фигурному катанию. Во второй день турнира с короткими программами выступят мужчины в одиночном катании.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист. Мужчины:

Эдвард Эпплби (Великобритания). Стивен Гоголев (Канада). Владимир Самойлов (Польша). Цзинь Боян (Китай). Джун Хван Ча (Южная Корея). Даниэль Грассль (Италия). Кевин Эймос (Франция). Ника Эгадзе (Грузия). Юма Кагияма (Япония). Илья Малинин (США).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.