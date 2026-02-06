Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Олимпиада 2026 Новости

«Атмосфера немного пугающая». Японский конькобежец Синама — об Олимпийской деревне

«Атмосфера немного пугающая». Японский конькобежец Синама — об Олимпийской деревне
Комментарии

Японский конькобежец Тацуя Синама высказался о ситуации в Олимпийской деревне на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив что район вокруг комплекса производит тревожное впечатление.

«Район вокруг деревни находится в пригороде. Атмосфера немного пугающая, ночью не хочется выходить на улицу. Хочется быть осторожным во всём», – приводит слова Синамы «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Nikkan Sport.

В период с декабря 2025 по январь 2026 года в районе Олимпийской деревни произошли два акта вандализма, в результате которых было повреждено около 60 душевых кабин.

29-летний Сунама является чемпионом мира в спринтерском многоборье. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира в отдельных дисциплинах.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Комментарии
