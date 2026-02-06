«Готова отдать всё, что у меня есть». Сакамото — об участии в командном турнире ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, какое влияние оказывает на неё участие в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Я очень рада снова выступать в командном турнире. Медаль на прошлой Олимпиаде стала для меня самым важным поворотным моментом. То, что Япония сейчас может бороться за медаль в командном турнире — это то, чем я по-настоящему горжусь. Я также очень рада быть частью этого. Я хочу выложиться полностью в короткой программе, поэтому сегодня внесу последние корректировки и буду готова отдать всё, что у меня есть», – приводит слова Сакамото FS Gossip.

25-летняя Сакамото является серебряным призёром Олимпийских игр – 2022 в Пекине в командных соревнованиях фигуристов.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.