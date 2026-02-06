Смолкин — об отсутствии россиян: все заняты своим делом и не думают, кто есть, кого нет

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в спортивных танцах вместе с Дианой Дэвис, высказался о недопуске российских фигуристов к Олимпийским играм в Милане.

— В России, безусловно, будут следить за вашим выступлением, в том числе и командным. Какого рода везение, помимо качественного исполнения программ, должно преследовать вас для того, чтобы вы попали на пьедестал в командных состязаниях?

— Думаю, у нас есть хорошие шансы, если каждый добьётся той цели, которую ставит для себя. Конечно, сборную Италии поддерживают домашние стены, поэтому там тоже будут ложиться костьми за медаль. Но наша команда делает всё возможное, все счастливы участвовать в разговорах о пьедестале, потому что в прошлый раз сборная Грузии заняла шестое место. Немного не хватило попадания в произвольном танце. В этот раз уже идёт разговор о медалях, но давайте всё делать постепенно — сначала попасть в произвольный танец, а дальше будем бороться.

— Не могу не спросить, насколько ощущается отсутствие российских фигуристов на последних турнирах и здесь?

— В каких-то видах это отсутствие не так сильно влияет, а в других было бы интереснее посмотреть — например, в парах. Ребята в России хорошие, но с Ильёй Малининым, наверное, никто не посоперничает. Мы не соревновались за сборную Грузии против россиян, но атмосфера тут хорошая, все заняты своим делом и не думают, кто тут есть и кого нет. У всех своих задачи, — приводит слова Смолкина ТАСС.