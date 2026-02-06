Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Смолкин — об отсутствии россиян: все заняты своим делом и не думают, кто есть, кого нет

Смолкин — об отсутствии россиян: все заняты своим делом и не думают, кто есть, кого нет
Комментарии

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в спортивных танцах вместе с Дианой Дэвис, высказался о недопуске российских фигуристов к Олимпийским играм в Милане.

— В России, безусловно, будут следить за вашим выступлением, в том числе и командным. Какого рода везение, помимо качественного исполнения программ, должно преследовать вас для того, чтобы вы попали на пьедестал в командных состязаниях?
— Думаю, у нас есть хорошие шансы, если каждый добьётся той цели, которую ставит для себя. Конечно, сборную Италии поддерживают домашние стены, поэтому там тоже будут ложиться костьми за медаль. Но наша команда делает всё возможное, все счастливы участвовать в разговорах о пьедестале, потому что в прошлый раз сборная Грузии заняла шестое место. Немного не хватило попадания в произвольном танце. В этот раз уже идёт разговор о медалях, но давайте всё делать постепенно — сначала попасть в произвольный танец, а дальше будем бороться.

— Не могу не спросить, насколько ощущается отсутствие российских фигуристов на последних турнирах и здесь?
— В каких-то видах это отсутствие не так сильно влияет, а в других было бы интереснее посмотреть — например, в парах. Ребята в России хорошие, но с Ильёй Малининым, наверное, никто не посоперничает. Мы не соревновались за сборную Грузии против россиян, но атмосфера тут хорошая, все заняты своим делом и не думают, кто тут есть и кого нет. У всех своих задачи, — приводит слова Смолкина ТАСС.

Материалы по теме
«Ты тот фигурист!» Илья Малинин рассказал, как его узнали в магазине электроники в США
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android