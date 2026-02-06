Скидки
«Она будет очень опасна». Фрида Карлссон назвала главную соперницу на ОИ-2026

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине и трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, кого считает главной соперницей на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Диггинс очень впечатляюще выиграла «Тур де Ски». Если ей удалось сохранить эту форму, она будет очень опасна», – приводит слова Карлссон SVT.

В сезоне-2025/2026 34-летняя Диггинс стала чемпионкой «Тур де Ски». Также американка возглавляет общий и дистанционные зачёты Кубка мира. Ранее Диггинс заявила, что этот сезон станет последним в её профессиональной карьере.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

