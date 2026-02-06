Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
«От пасты уже начинает потихоньку выворачивать». Смолкин — о жизни в Олимпийской деревне

Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, рассказал о жизни и питании в Олимпийской деревне.

— Всё ли вам удобно в плане проживания в Олимпийской деревне?
— И мы сами настраивались, и более взрослые спортсмены нас настраивали на то, что это такой опыт, который закаляет. И нужно спокойно относиться к каким-либо неудобствам. Слава богу, президент нашей федерации вместе с Этери Георгиевной приехали в деревню чуть раньше нас и все недочёты (например, отсутствие нужного количества кроватей), что могли быть у сборной, пытались исправить к нашему приезду. Все проблемы были решены, и к приезду оставшейся части команды всё было красиво сделано, все наши номера были оформлены.

Бывало, что у нас и свет выключался на полдня, электричество пропадало. Но мы этому не удивляемся. Олимпиада — это очень большая процедура, тут, наверное, сложно сделать всё идеально.

— Встречали ли вы в деревне русскую и грузинскую кухню?
— Такого ничего не встречали. Еда здесь европейская и пока что достаточно однообразная. В Пекине была одна и та же еда на протяжении двух-трёх недель, и для меня это было чуть сложнее в плане переваривания азиатской пищи. С европейской кухней чуть полегче, но от пасты уже начинает потихоньку выворачивать. Обещали менять меню каждые пять дней, — приводит слова Смолкина ТАСС.

Комментарии
