Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Кто принесёт медаль — будет героем». Слепцова — о российских спортсменах на ОИ-2026

«Кто принесёт медаль — будет героем». Слепцова — о российских спортсменах на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова высказалась об участии российских спортсменов в Олимпийских играх – 2026 и их отсутствии на церемонии открытия.

«Конечно, было ожидаемо, что российских спортсменов не пригласят на открытие Олимпийских игр. В этом нет ничего страшного, самое главное, что будут выступать.

Если никто не принесёт медаль, всё равно надо болеть за наших спортсменов и переживать за них. А кто принесёт медаль — будет героем», – приводит слова Слепцовой Metaratings.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят 13 россиян. Они примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, фигурному катанию, ски-альпинизму, шорт-треку, горнолыжному, санному и конькобежному спорту. Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Россия на Играх-2026: полное расписание выступлений, финалы и шансы на медали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android