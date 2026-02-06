«Кто принесёт медаль — будет героем». Слепцова — о российских спортсменах на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова высказалась об участии российских спортсменов в Олимпийских играх – 2026 и их отсутствии на церемонии открытия.

«Конечно, было ожидаемо, что российских спортсменов не пригласят на открытие Олимпийских игр. В этом нет ничего страшного, самое главное, что будут выступать.

Если никто не принесёт медаль, всё равно надо болеть за наших спортсменов и переживать за них. А кто принесёт медаль — будет героем», – приводит слова Слепцовой Metaratings.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступят 13 россиян. Они примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, фигурному катанию, ски-альпинизму, шорт-треку, горнолыжному, санному и конькобежному спорту. Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.