Мэдисон Чок и Эван Бэйтс лидируют после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, показали лучший результат в ритм-танце в командном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 91,06 балла.

Вторыми стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (89,98). Тройку замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец: