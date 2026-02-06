Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс лидируют после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс лидируют после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026
Комментарии

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, показали лучший результат в ритм-танце в командном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 91,06 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания

Вторыми стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (89,98). Тройку замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06 (10 баллов).
  2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98 (9).
  3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 96,85 (8).
  4. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,79 (7).
  5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,54 (6).
  6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 78,97 (5).
  7. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 70,55 (4).
  8. Утана Ёсида/Масая Морита (Япония) — 68,64 (3).
  9. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 64,92 (2).
  10. София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша) — 60,23 (1).
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android