Мэдисон Чок и Эван Бэйтс лидируют после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, показали лучший результат в ритм-танце в командном турнире на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 91,06 балла.
Вторыми стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (89,98). Тройку замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06 (10 баллов).
- Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98 (9).
- Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 96,85 (8).
- Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,79 (7).
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,54 (6).
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 78,97 (5).
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 70,55 (4).
- Утана Ёсида/Масая Морита (Япония) — 68,64 (3).
- Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 64,92 (2).
- София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша) — 60,23 (1).
