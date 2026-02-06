Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Йохауг — о Фриде Карлссон: не чувствую, что она фаворит на золотые медали ОИ

Йохауг — о Фриде Карлссон: не чувствую, что она фаворит на золотые медали ОИ
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от выступления шведской лыжницы Фриды Карлссон на предстоящих Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Она недостаточно стабильна. В отдельных гонках она действительно хороша, например, когда обыграла меня на 15 км в гонке на чемпионате мира в прошлом году. Но я не чувствую, что она явный фаворит на золотые олимпийские медали.

В некоторых гонках Фрида отстаёт, в других оказывается в числе лидеров. На последних этапах Кубка мира снова были неудачи. Она меня разочаровала в нескольких гонках, которые провела в этом сезоне», – приводит слова Йохауг Expressen.

