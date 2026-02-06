Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
16:40 Мск
Олимпиада 2026

Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали шестой результат в ритм-танце в командном турнире ОИ

Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали шестой результат в ритм-танце в командном турнире ОИ
Комментарии

Грузинский дуэт в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина стал шестым по итогам ритм-танца на командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Выступление пары было оценено судьями в 78,97 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания

Лидерами после ритм-танца являются американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Они получили от судей 91,06 балла. Вторыми стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (89,98). Тройку замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).

С произвольным танцем пары выступят 8 февраля, начало программы запланировано на 0:05 по московскому времени. Командный турнир в фигурном катании на Олимпиаде-2026 проходит с 6 по 9 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
