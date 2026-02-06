«Это отвал всего». Туктамышева — о выступлении американского танцевального дуэта на ОИ

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева ярко отреагировала на выступление американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтс в ритм-танце в рамках командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Экс-спортсменка выразила особое восхищение их прокатом.

«Что творят Чоки?! Это просто отвал всего. Они так никогда не катались! Роскошно! А костюм — восторг», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Чок и Бэйтс получили от судей 91,06 балла. После ритм-танца они лидируют. Вторыми стали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (89,98). Тройку замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85).