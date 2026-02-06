Москвина рассказала, почему не поехала на ОИ-2026 с Петром Гуменником

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, почему не отправилась на Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с фигуристом Петром Гуменником.

«Вопрос не совсем понятен. Пётр едет в Милан со своим личным тренером Вероникой Дайнеко, и я считаю это правильным. Сама могла полететь туда только как зритель — в том случае, если бы кто‑то купил мне билеты на самолёт и оплатил гостиницу. Но я уже участвовала в Олимпийских играх 11 раз — не только как тренер, но и как спортсмен, — и оказаться на трибуне с ограниченным доступом и невозможностью контактировать с коллегами мне было бы не слишком интересно.

Если бы личный тренер спортсмена и руководители ФФККР видели целесообразность в моём присутствии на Играх, я была бы готова этот вопрос рассматривать. На данный момент такой необходимости просто нет», – приводит слова Москвиной RT.