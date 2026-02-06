Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
«Они будут вынуждены придержать оценки». Москвина — о возможном судействе Гуменника на ОИ

«Они будут вынуждены придержать оценки». Москвина — о возможном судействе Гуменника на ОИ
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением о перспективах российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 и возможном влиянии судейских оценок на его выступление.

«Кто знает того же Петю на международном уровне? Фактически никто. Да, он выступил на квалификационном турнире в Китае, но, положа руку на сердце, сколько там было серьёзных спортсменов, за выступлениями которых кто‑то следил по‑настоящему? Плюс в Милане у Гуменника будет первый стартовый номер.

Судьи будут просто вынуждены придержать оценки. Во‑первых, после Петра будет ещё почти три десятка участников. Во‑вторых, может сыграть свою роль чисто человеческий фактор. Для судей Олимпиада — это возможность прежде всего показать себя, и все они знают, что всегда безопаснее судить чуть более жёстко», – приводит слова Москвиной RT.

