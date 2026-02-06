«Эти ощущаются более естественно». Смолкин — о сравнении своих ощущений с прошлыми ОИ
Фигурист Глеб Смолкин, представляющий Грузию в танцах на льду с Дианой Дэвис, после ритм-танца в командном турнире поделился эмоциями от выступления на Олимпийских играх в Милане (Италия).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания
«Прошлые Олимпиады, честно говоря, не очень ощущались как Олимпийские игры, потому что всё было закрыто и повсюду был COVID-19. Все больше паниковали из-за тестов, а не из-за соревнований. Эти ощущаются более естественно. Сегодня было немного тяжело из-за расписания, потому что пришлось рано вставать. Я надеялся немного отдохнуть. У нас церемония открытия, и наши товарищи по команде соревнуются, так что мы будем их поддерживать», — приводит слова Смолкина Golden Skate.
