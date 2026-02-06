«Надеюсь, флаг не окажется слишком тяжёлым». Смолкин — о роли знаменосца Дэвис на ОИ

Грузинский дуэт в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина высказался о том, что Диана будет знаменосцем на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Вторым знаменосцем от Грузии станет фигурист Лука Берулава.

Диана: Я очень рада. Это большая честь.

Глеб: В смысле, думаю, её выбрали из-за грузинских корней. Это большая честь для неё. Надеюсь, флаг не окажется слишком тяжёлым, иначе Луке придётся нести его одному, — приводит слова спортсменов Golden Skate.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.