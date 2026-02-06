Активистка призвала освистать делегацию США во время церемонии открытия Олимпиады 2026

Американская активистка Шарлотта Клаймер опубликовала в социальных сетях сообщение, призывающее зрителей освистать американскую делегацию, особенно вице-президента Джей Ди Вэнса на церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Италии на фоне политических напряжений.

«Всем нашим друзьям из разных стран, которые примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане. Пожалуйста, громко освистайте Джей Ди Вэнса и его делегацию. Заставьте его почувствовать себя ужасно. Мы это всячески поощряем. Мы бы тоже хотели там быть и освистать его», — написала Клаймер в социальных сетях.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выразила надежду, что американские атлеты не пострадают от этой атмосферы.

«Никто не спрашивает, из какой они страны или какая у них религия. Они просто вместе. Это настоящая возможность осознать, как мы все могли бы жить вместе. Поэтому я надеюсь, что церемония открытия поможет достичь этой цели и напомнит каждому, какими мы могли бы быть», — приводит слова Ковентри Le Parisien.

Присутствие агентов, связанных с американской полицией по иммиграции ICE, для поддержки безопасности американской делегации вызвало острую полемику в Италии. В Милане прошли демонстрации, чтобы осудить прибытие этого подразделения, ассоциируемого с миграционной политикой Вашингтона.