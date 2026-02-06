Скидки
Олимпиада 2026

«Во всём понемногу прибавил». Ски-альпинистка Прохорова — о форме Никиты Филиппова

«Во всём понемногу прибавил». Ски-альпинистка Прохорова — о форме Никиты Филиппова
Комментарии

Российская ски‑альпинистка Варвара Прохорова поделилась мнением о форме ски-альпиниста Никиты Филиппова, который примет участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Милане и Кортина-д’Ампеццо

«Он точно потянет физически, потому что бег в гору стал лучше. Ну и также технические элементы улучшились. Во всём понемногу прибавил», – приводит слова Прохоровой «Матч ТВ».

В конце января Филиппов во второй раз в карьере вошёл в топ-3 на этапе Кубка мира завоевав бронзовую медаль в спринте в Бой-Тауле (Испания).

Соревнования по ски-альпинизму на Олимпийских играх – 2026 пройдут с 19 по 21 февраля, спортсмены разыграют медали в женском и мужском спринте, а также в смешанной эстафете.

Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

