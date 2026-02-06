Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
16:40 Мск
«Снова будет Содом и Гоморра?» Губерниев поделился ожиданиями от открытия ОИ

Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр –2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Ожидание, что снова появится легендарная команда Содома и Гоморры, которая в Париже приковала внимание общественности! Будут ли зимой главенствовать Содом и Гоморра? Вот в чём вопрос гамлетовский. Если серьёзно, я ожидаю на открытии Игр праздник спорта, радости и счастья. Я последние 25 лет только и делал, что комментировал церемонии открытия и закрытия, поэтому мне интересно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдёт 6 февраля.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Комментарии
