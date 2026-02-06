Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин заявил четверной аксель в короткой программе командного турнира на ОИ-2026

Комментарии

Стала известно, какой контент заявил американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин в короткой программе командного турнира Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Спортсмен планирует исполнить: каскад четверной аксель — тройной тулуп, а также тройной аксель и четверной лутц.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
07 февраля 2026, суббота. 21:45 МСК
Не началось

Мужчины выступят с короткими программами в командном турнире на Олимпиаде в субботу, 7 февраля. Илья Малинин завершит выступления второго соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист. Мужчины:

  1. Эдвард Эпплби (Великобритания).
  2. Стивен Гоголев (Канада).
  3. Владимир Самойлов (Польша).
  4. Цзинь Боян (Китай).
  5. Джун Хван Ча (Южная Корея).
  6. Даниэль Грассль (Италия).
  7. Кевин Эймос (Франция).
  8. Ника Эгадзе (Грузия).
  9. Юма Кагияма (Япония).
  10. Илья Малинин (США).
