Илья Малинин заявил четверной аксель в короткой программе командного турнира на ОИ-2026
Стала известно, какой контент заявил американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин в короткой программе командного турнира Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Спортсмен планирует исполнить: каскад четверной аксель — тройной тулуп, а также тройной аксель и четверной лутц.
Мужчины выступят с короткими программами в командном турнире на Олимпиаде в субботу, 7 февраля. Илья Малинин завершит выступления второго соревновательного дня.
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Старт-лист. Мужчины:
- Эдвард Эпплби (Великобритания).
- Стивен Гоголев (Канада).
- Владимир Самойлов (Польша).
- Цзинь Боян (Китай).
- Джун Хван Ча (Южная Корея).
- Даниэль Грассль (Италия).
- Кевин Эймос (Франция).
- Ника Эгадзе (Грузия).
- Юма Кагияма (Япония).
- Илья Малинин (США).
