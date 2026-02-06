Японцы Миура и Кихара стали лучшими в короткой программе командного турнира на ОИ-2026
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара показали лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 83,84 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 13:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Италия
Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (77,54). Тройку замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65).
Фигурное катание. Олимпиада в Милане. Командный турнир, Спортивные пары. Короткая программа:
- Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 83,84 балла.
- Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.
- Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 76,65.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 68,24.
- Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 66,59.
