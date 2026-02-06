Японцы Миура и Кихара стали лучшими в короткой программе командного турнира на ОИ-2026

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара показали лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 83,84 балла.

Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (77,54). Тройку замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65).

Фигурное катание. Олимпиада в Милане. Командный турнир, Спортивные пары. Короткая программа:

Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 83,84 балла. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 76,65. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 68,24. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 66,59.