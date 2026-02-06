Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Японцы Миура и Кихара стали лучшими в короткой программе командного турнира на ОИ-2026

Японцы Миура и Кихара стали лучшими в короткой программе командного турнира на ОИ-2026
Комментарии

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара показали лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 83,84 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 13:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Италия

Вторыми стали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (77,54). Тройку замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (76,65).

Фигурное катание. Олимпиада в Милане. Командный турнир, Спортивные пары. Короткая программа:

  1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 83,84 балла.
  2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.
  3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 76,65.
  4. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 68,24.
  5. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США) — 66,59.
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс лидируют после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android