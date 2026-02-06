Скидки
Олимпиада 2026

Илья Малинин заявил, что с нетерпением ждёт Петра Гуменника на Олимпиаде-2026

Илья Малинин заявил, что с нетерпением ждёт Петра Гуменника на Олимпиаде-2026
Комментарии

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин заявил, что с нетерпением ждёт приезда российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Я очень счастлив за него, потому что он всегда тренируется с пониманием того, что надо работать усердно. Поэтому я с нетерпением жду его приезда сюда», — приводит слова Малинина ТАСС.

Илья Малинин принимает участие на Играх в Милане в командном и личном турнирах. Гуменник выступит только в личном турнире в нейтральном статусе. Соревнования стартуют 10 февраля. Американец является главным претендентом на победу в мужском одиночном катании.

