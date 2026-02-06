Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: порядок выхода сборных, полный список стран-участниц

Церемония открытия Олимпиады-2026: порядок выхода сборных, полный список стран-участниц
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт церемония открытия Олимпийских игр – 2026. Основные торжества примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и в Ливиньо. Церемония открытия Олимпиады-2026 начнётся в 22:00 мск. В параде участников соревнований примет участие 92 делегации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода участников на стадион.

1. Греция.
2. Албания.
3. Андорра.
4. Саудовская Аравия.
5. Аргентина.
6. Армения.
7. Австралия.
8. Австрия.
9. Азербайджан.
10. Бельгия.
11. Бенин.
12. Боливия.
13. Босния и Герцеговина.
14. Бразилия.
15. Болгария.
16. Канада.
17. Чехия.
18. Чили.
19. Китай.
20. Кипр.
21. Колумбия.
22. Южная Корея.
23. Хорватия.
24. Дания.
25. Эквадор.
26. ОАЭ.
27. Эритрея.
28. Эстония.
29. Филиппины.
30. Финляндия.
31. Грузия.
32. Германия.
33. Ямайка.
34. Япония.
35. Великобритания.
36. Гвинея-Бисау.
37. Гаити.
38. Гонконг.
39. Индия.
40. Иран.
41. Ирландия.
42. Исландия.
43. Израиль.
44. Казахстан.
45. Кения.
46. Косово.
47. Кыргызстан.
48. Латвия.
49. Ливан.
50. Лихтенштейн.
51. Литва.
52. Люксембург.
53. Северная Македония.
54. Мадагаскар.
55. Малайзия.
56. Мальта.
57. Марокко.
58. Мексика.
59. Молдова.
60. Монако.
61. Монголия.
62. Черногория.
63. Нигерия.
64. Норвегия.
65. Новая Зеландия.
66. Нидерланды.
67. Пакистан.
68. Польша.
69. Пуэрто-Рико.
70. Португалия.
71. Румыния.
72. Сан-Марино.
73. Сербия.
74. Сингапур.
75. Словакия.
76. Словения.
77. Испания.
78. ЮАР.
79. Швеция.
80. Швейцария.
81. Китайский Тайбэй.
82. Таиланд.
83. Тринидад и Тобаго.
84. Турция.
85. Украина.
86. Венгрия.
87. Уругвай.
88. Узбекистан.
89. Венесуэла.
90. США.
91. Франция.
92. Италия.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Календарь соревнований на Олимпиаде - 2026
Материалы по теме
5 самых ярких церемоний открытия Олимпиад. Превзойдёт ли их Милан-2026?
5 самых ярких церемоний открытия Олимпиад. Превзойдёт ли их Милан-2026?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android