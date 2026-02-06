Церемония открытия Олимпиады-2026: порядок выхода сборных, полный список стран-участниц

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт церемония открытия Олимпийских игр – 2026. Основные торжества примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и в Ливиньо. Церемония открытия Олимпиады-2026 начнётся в 22:00 мск. В параде участников соревнований примет участие 92 делегации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода участников на стадион.

1. Греция.

2. Албания.

3. Андорра.

4. Саудовская Аравия.

5. Аргентина.

6. Армения.

7. Австралия.

8. Австрия.

9. Азербайджан.

10. Бельгия.

11. Бенин.

12. Боливия.

13. Босния и Герцеговина.

14. Бразилия.

15. Болгария.

16. Канада.

17. Чехия.

18. Чили.

19. Китай.

20. Кипр.

21. Колумбия.

22. Южная Корея.

23. Хорватия.

24. Дания.

25. Эквадор.

26. ОАЭ.

27. Эритрея.

28. Эстония.

29. Филиппины.

30. Финляндия.

31. Грузия.

32. Германия.

33. Ямайка.

34. Япония.

35. Великобритания.

36. Гвинея-Бисау.

37. Гаити.

38. Гонконг.

39. Индия.

40. Иран.

41. Ирландия.

42. Исландия.

43. Израиль.

44. Казахстан.

45. Кения.

46. Косово.

47. Кыргызстан.

48. Латвия.

49. Ливан.

50. Лихтенштейн.

51. Литва.

52. Люксембург.

53. Северная Македония.

54. Мадагаскар.

55. Малайзия.

56. Мальта.

57. Марокко.

58. Мексика.

59. Молдова.

60. Монако.

61. Монголия.

62. Черногория.

63. Нигерия.

64. Норвегия.

65. Новая Зеландия.

66. Нидерланды.

67. Пакистан.

68. Польша.

69. Пуэрто-Рико.

70. Португалия.

71. Румыния.

72. Сан-Марино.

73. Сербия.

74. Сингапур.

75. Словакия.

76. Словения.

77. Испания.

78. ЮАР.

79. Швеция.

80. Швейцария.

81. Китайский Тайбэй.

82. Таиланд.

83. Тринидад и Тобаго.

84. Турция.

85. Украина.

86. Венгрия.

87. Уругвай.

88. Узбекистан.

89. Венесуэла.

90. США.

91. Франция.

92. Италия.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.