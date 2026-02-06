Скидки
Татьяна Тарасова объяснила, почему будет смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026

Татьяна Тарасова объяснила, почему будет смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему планирует смотреть церемонию открытия Олимпийских игр – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которая состоится сегодня, 6 февраля.

«Конечно, планирую смотреть церемонию открытия Олимпийских игр. Я была на многих Олимпийских играх, на семи из них мои ученики выигрывали. Я всегда смотрела церемонию открытия. Это всегда интересно и очень творческий процесс», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе в лыжных гонках, фигурном катании, конькобежном, горнолыжном и санном спорте, а также в шорт-треке и ски-альпинизме.

