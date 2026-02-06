«Во благо всех это был хороший выбор». Жанмонно — о своём этапе в смешанной эстафете на ОИ

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о предстоящей смешанной эстафете на Олимпийских играх — 2026. В состав сборной Франции вошли Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон.

«Я не была уверена, что хочу, чтобы весь мой олимпийский опыт свёлся к финишу смешанной эстафеты, то есть гонки, где на кону медаль — моя, но и троих других людей. Для моей личной подготовки казалось более логичным бежать третий этап. Это было моё желание, и я сообщила об этом тренерам, [которые затем] приняли [окончательное] решение. Это не признание слабости, потому что с удовольствием бы это сделала, было бы грандиозно, но во благо всех, думаю, был хороший выбор», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.