«Олимпиада наконец началась». Бэйтс — о старте командного турнира фигуристов на ОИ-2026

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс прокомментировали старт на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Фигуристы выступили в короткой программе командного турнира, заняв первое место. Они получили от судей 91,06 балла.

Бэйтс. Когда мы закончили, думаю, оба ощутили волнение от того, что Олимпиада наконец началась.

Чок. Это отличный старт для всего соревновательного дня. Я очень рада, что смогла показать такое выступление для команды. В целом каждое соревнование отличается, и оценивать будут по ситуации в день выступления. Так что сегодня — это сегодня, а завтра будет завтра.

Бэйтс. Мы не будем участвовать в церемонии открытия сегодня вечером, чтобы сберечь силы. Может быть, устроим небольшое собственное олимпийское празднование, сделаем командные фото, – приводит слова Чок и Бэйтса аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.