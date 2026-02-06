Скидки
Олимпиада 2026

«Олимпиада наконец началась». Бэйтс — о старте командного турнира фигуристов на ОИ-2026

«Олимпиада наконец началась». Бэйтс — о старте командного турнира фигуристов на ОИ-2026
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс прокомментировали старт на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Фигуристы выступили в короткой программе командного турнира, заняв первое место. Они получили от судей 91,06 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
06 февраля 2026, пятница. 11:55 МСК
Окончено
1
США
2
Франция
3
Великобритания

Бэйтс. Когда мы закончили, думаю, оба ощутили волнение от того, что Олимпиада наконец началась.

Чок. Это отличный старт для всего соревновательного дня. Я очень рада, что смогла показать такое выступление для команды. В целом каждое соревнование отличается, и оценивать будут по ситуации в день выступления. Так что сегодня — это сегодня, а завтра будет завтра.

Бэйтс. Мы не будем участвовать в церемонии открытия сегодня вечером, чтобы сберечь силы. Может быть, устроим небольшое собственное олимпийское празднование, сделаем командные фото, – приводит слова Чок и Бэйтса аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.


