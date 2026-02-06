Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Олимпиада 2026

«Смелый шаг». Олимпийская чемпионка — о составе Франции на смешанную эстафету

Комментарии

Олимпийская чемпионка 1992 года в женской эстафете француженка Корин Ниогре высказалась о составе сборной Франции в смешанной эстафете на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Я бы тоже выбрала такой состав. Он выглядит вполне логичным, хотя запускать Эрика Перро с первого этапа на его дебютных Олимпиадах — смелый шаг. Лично я, наверное, поставила бы Кентена Фийона Майе первым, но мы знаем ценность обоих парней, и я не волнуюсь из-за этого выбора.

Прошлогодняя ситуация, когда Фийон Майе не поставили на смешанную эстафету на чемпионате мира, вызвала немного полемики, так что, возможно, в мужской команде установили правило брать двух первых в общем зачёте для этой гонки-открытия.

У девушек возвращение Жулии Симон в январе, особенно на последнем масс-старте перед Олимпиадой, наверняка повлияло на решение. Если Франция будет бороться за что-то на последнем этапе, она не сдастся. Комбинация лыжи/стрельба на её стороне по сравнению с Жюстин Бреза-Буше, у которой стрельба на такой эстафете может быть немного нестабильной. Уровень лыжного хода Лу Жанмонно не вызывает сомнений, но верно, что Жулия Симон не сдастся морально. Для зрелища было бы красиво бороться до самой финишной прямой, но для атлетов я бы предпочла, чтобы победа была уже в кармане заранее», — приводит слова Ниогре Nordic Magazine.

